Licht an am Fahrrad

„Was, da war noch ein Fahrrad?“ In der Nachbesprechung wurde manchem Schüler erst klar, dass im Dunkeltunnel zwei Radfahrer zu sehen – oder eben auch nicht – waren. Denn im Dunkeltunnel, den der ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrradclub) aufgebaut hatte, waren zwei Radler – der eine trägt helle Kleidung, hat Licht am Rad und Reflektoren am Schulranzen, der andere ist mit dunkler Kleidung und ohne Licht unterwegs.

Michael Fröhlich und Daniel Merdes vom ADFC kamen mit einem übergroßen Lastenfahrrad ans Hebel-Gymnasium und führten den 5. und 6. Klassen am Dunkeltunnel vor, wie unsichtbar kaum beleuchtete Radfahrer sind. Wie wichtig es daher ist, „gesehen zu werden“, verdeutlicht die Aufklärungstour, mit der der ADFC alle zwei Jahre das Gymnasium besucht. Der ADFC empfiehlt: „Am besten eine Lichtanlage mit Nabendynamo.“

Außerdem müssen Radfahrer und Fußgänger darauf achten, sich sicher im Straßenverkehr zu bewegen, und dürfen sich nicht auf die Reaktion der Autofahrer verlassen: „Bei 50 Stundenkilometern braucht ein Auto 25 bis 30 Meter, bis es steht“, erklärt Fröhlich. Kostenlos gecheckt wurden mithilfe der Elternbeiräte auch Räder der Kinder. bs

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 03.11.2018