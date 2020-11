Lichtertüte zum Bemalen holen

Schwetzingen/Plankstadt/Oftersheim.Der Martinsumzug mit Laternen musste zwar Corona-bedingt in allen Gemeinden abgesagt werden, trotzdem wird am Mittwoch, 11. November, der Heilige St. Martin gefeiert. Die katholische Kirche lädt deshalb ein: In den Tagen vor dem Martinsfest können sich ab Samstag, 7. November, Interessierte aus der Kirche St. Kilian, Kirche St. Nikolaus und St. Pankratius Kirche einen Impuls und eine Lichtertüte zum Bemalen abholen.

Die bemalte Lichtertüte sollte an eine andere Familie oder einen älteren Menschen kontaktlos weitergeschenkt werden. „Alle Menschen Groß und Klein kommt herbei, St. Martin lässt euch nicht allein. Teilen, um zu helfen war sein Gebot, was auch heute tut noch Not.“ zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 07.11.2020