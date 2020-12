Lichtertüten werden zum Füllhorn toller Gewinne

Es war bisher eine schöne Tradition, dass sich die Mitarbeiter des Stadtmarketings (SMS) und der Schwetzinger Zeitung kurz vor Heiligabend in der Redaktion treffen, um die vielen tollen Gewinne zu verlosen, die die hiesige Geschäftswelt zur Verfügung stellt. Aber Corona ändert alles und auch diese Ansammlung von Personen wäre schon ein Verstoß gewesen.

Also einigten sich alle Beteiligten auf ein neues Prozedere. SMS-Geschäftsführerin Beate Bodin-Tülin ließ unter virtueller Aufsicht aller Beteiligten den Zufallsgenerator rattern und hat so die Gewinne ausgelost. Immerhin waren trotz etwas rückläufiger Corona-Frequenz in der Innenstadt in der Adventszeit 6625 der insgesamt 7000 Lichtertüten mit den Losnummern an Kunden verschenkt oder verkauft worden. In diesen Zeiten ein tolles Ergebnis. Zu gewinnen sind 180 Preise im Wert von 11 600 Euro und in einer Sonderverlosung tolle Gutscheine aus Gastronomie und Einzelhandel.

So funktioniert’s trotz Corona

Wir veröffentlichen hier alle Gewinnnummern und deren Preise und Ansprechpartner. Wer gewonnen hat, muss seine Lichtertüte aufheben, denn sie gilt bei der Abholung des Gewinns als Nachweis. Bloß schade, dass jetzt durch den Lockdown die meisten Gewinne erst abgeholt werden können, wenn die Geschäfte wieder öffnen. Und ob das bereits ab dem 10. Januar der Fall sein wird, steht bekanntlich in den Sternen. Deshalb wurde vorsichtshalber die Abholfrist gleich auf Ende Februar verlängert. Unsere Zeitung wird dann zur Sicherheit im neuen Jahr, sobald eine Öffnung der Geschäfte feststeht, nochmals alle Gewinnnummern veröffentlichen.

„Wir wünschen Ihnen schon jetzt geruhsame Feiertage, eine gute Gesundheit und im neuen Jahr viel Spaß mit den Gewinnen. Und bleiben Sie unseren Geschäften und unseren Lokalen auch nach Ende des Lockdowns treu“, sagt Beate Bodin-Tülin.

