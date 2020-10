Lichtertüten zum Bemalen

Schwetzingen/Oftersheim/Plankstadt.Das Fest des Heiligen St. Martin am Mittwoch, 11. November, kann ja leider wegen der Corona-Pandemie nicht wie sonst mit schönen Laternenumzügen gefeiert werden. Aber trotzdem soll auch in diesem Jahr des Heiligen gedacht werden, der durch seine Mantelteilung einem Bettler geholfen hat und so zum Sinnbild der Barmherzigkeit geworden ist.

Der Pfarrer der Seelsorgeeinheit, Uwe Lüttinger schreibt: „Nachdem in allen Gemeinden der Martinsumzug mit Laternen für Kinder Corona-bedingt abgesagt werden musste, möchten wir den Namenstag dieses besonderen Heiligen nicht einfach so vergessen. Herzlich laden wir ein, in den Tagen vor dem Martinsfest, ab Samstag, 7. November, aus den

Kirchen St. Kilian in Oftersheim, St. Nikolaus in Plankstadt und St. Pankratius in Schwetzingen einen Impuls und eine Lichtertüte zum Bemalen zu abzuholen.“

Die bemalte Lichtertüte sollte an eine andere Familie oder einen älteren oder kranken Menschen kontaktlos weitergeschenkt werden. „Alle Menschen – groß und klein – kommt herbei, St. Martin lässt euch nicht allein. Teilen, um zu helfen, das war sein Gebot, was auch heute tut noch Not“, so Lüttinger. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 24.10.2020