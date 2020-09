Mal eben kurz Brötchen holen gehen, die Kinder zur Schule fahren oder einen Brief einschmeißen – in der kurzen Zeit lassen viele Menschen die Fenster geöffnet oder gekippt und ziehen die Haustür nur schnell hinter sich zu. „Ich bin ja gleich wieder da, wird schon nichts passieren.“ Ein fataler Trugschluss. Genau dann schlagen Kriminelle zu: Die meisten Einbrüche passieren nämlich am helllichten Tag, wenn die Bewohner unterwegs sind. Durchwühlte Schränke, aufgebrochene Fenster und fehlende Wertsachen – der absolute Albtraum.

Um zu vermeiden, dass es überhaupt so weit kommt, informiert der Truck der Kriminalpolizei am Dienstag auf dem Schwetzinger Schlossplatz, wie die Bürger ihr Zuhause sicherer gestalten können. „Wir freuen uns sehr, dass der Infotruck nach der Corona-bedingten Pause gleich als erstes hier in Schwetzingen gastiert,“ empfängt Bürgermeister Matthias Steffan die Beamten und ergänzt: „Ein Einbruch kann massive Auswirkungen auf die Betroffenen haben, die sich Zuhause plötzlich nicht mehr wohl- oder sicher fühlen.“

Die Einbruchszahlen in Schwetzingen seien in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen, so der Bürgermeister: „Im Jahr 2016 gab es in Schwetzingen 46 Einbrüche, vergangenes Jahr 16.“ Dies sei, so Steffan, „der hervorragenden Arbeit“ des Polizeipräsidiums Mannheim zu verdanken. Außerdem wurde das Strafmaß für Einbrüche 2017 deutlich erhöht. Werden Einbrecher erwischt, müssen sie mit mindestens einem Jahr Gefängnisstrafe rechnen.

Für Sorgen ein offenes Ohr

Aufgrund von Corona herrscht bei der Beratung ein bestimmtes Hygienekonzept: Die Daten der Bürger werden erfasst, im Infotruck muss eine Mund-Nase-Maske getragen werden. Für die Beratung draußen an der frischen Luft trennen Plexiglasscheiben Experten und Besucher.

Bevor es zu detaillierten Gesprächen geht, betont Hauptkommissarin Patricia Wickert: „Bei verdächtigen Wahrnehmungen lieber einmal zu oft anrufen als einmal zu wenig. In dem Moment, wo Sie ein komisches Gefühl haben, rufen Sie die Polizei. Entweder unter der Festnetznummer des nächsten Polizeipräsidiums oder direkt die 110.“

Ulrike Kersten-Junghans geht zielstrebig auf den Stand zu, sie hat etwas auf dem Herzen. Kersten-Junghans wohnt mit ihrem Mann in einem Mehrfamilienhaus, wo öfters die Eingangstür nachts offensteht, weil andere Nachbarn sie nicht richtig schließen. So ist es für Fremde natürlich leicht, in das Haus einzudringen – wirksamer Einbruchsschutz geht anders. Nachdem sie bereits mit den Nachbarn gesprochen hat und sich nichts tut, weiß Kersten-Junghans nicht mehr weiter.

Patricia Wickert berät sie. Zuerst gibt sie der Frau ein Plakat mit der Aufschrift „Die 10 goldenen Regeln für ein sicheres Zuhause“, welches im Hausflur aufgehängt werden kann. Außerdem bietet Wickert an, dass sie bei der Eigentümerversammlung dazukommt, vermittelt und berät. „Da haben Sie mir wirklich sehr geholfen“, sagt Kersten-Junghans erleichtert, sie hat nun einen Ansatz, handfeste Information und dazu ein konkretes Angebot.

Wachsamkeit unter Nachbarn

Egal ob Homeoffice, Homeschooling oder Selbstisolation: Durch die Corona-Pandemie waren viele Menschen die letzten Monate die meiste Zeit zu Hause. Deshalb vermutet die Kriminalhauptkommissarin in Schwetzingen einen Rückgang der Einbrüche, der sich wahrscheinlich auch noch die kommenden Monate so halten wird. Statistisch belegt ist das allerdings noch nicht.

„Die Anwesenheit der Bewohner schreckt Täter ab“, sagt Wickert. Gerade zur dunklen Jahreszeit haben die Einbrecher es leichter, da sie draußen erkennen können, ob Licht brennt oder nicht. Einer der wichtigen Punkte in der Einbruchsprävention ist deshalb, Anwesenheit vorzutäuschen. Das heißt konkret, abends einige Lichter anzuschalten und im Urlaub die Rollläden von den Nachbarn bewegen zu lassen. Ein wachsames Verhältnis in der Nachbarschaft ist wichtig. Sei es, dass man verdächtige Geschehnisse meldet oder den Schlüssel vertrauensvoll hinterlegt. Gemeinsam schützt man sich am besten vor einem Einbruch.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 22.09.2020