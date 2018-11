Lied der Bürger und Soldaten

„Stille Nacht, heilige Nacht!“ – das bekannteste Weihnachtslied feiert in diesem Jahr sein 200-jähriges Jubiläum. Am Heiligabend 1818 erlebte es in der Kirche von Oberndorf im Salzburger Land seine Uraufführung. Heute singt man es weltweit in über 300 Sprachen; seit 2011 führt es die Unesco-Kommission im Verzeichnis Immaterielles Kulturerbe. Eine Ausstellung im Karl-Wörn-Haus verfolgt die Entstehungs- und Wirkungsgeschichte anhand von handschriftlichen und gedruckten Musikalien, Postkarten, Liederbüchern, Bildern und Instrumenten aus der Sammlung Thomsen-Fürst.

Tiroler Sängergruppen verbreiteten das Lied in Deutschland. Textdichter Joseph Mohr und Komponist Franz Xaver Gruber gerieten in Vergessenheit. In Dresden wurde „Stille Nacht“ 1832 als Tiroler Volkslied erstmals gedruckt und avancierte in der Jahrhundertmitte zum Lieblingslied des preußischen Königs Friedrich Wilhelm IV. Dieser ließ die Identität der Urheber ermitteln.

Im Wilhelminischen Kaiserreich wurde die „Deutsche Weihnacht“ zum identitätsstiftenden Fest für den jungen Nationalstaat, dessen Existenz auf dem Sieg im Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 gründete. Das Militär spielte eine wichtige Rolle in der Gesellschaft.

Militarismus zum Weihnachtsfest

Als Weihnachtsgaben erhielten die Jungs bevorzugt Kriegsspielzeug: Soldaten, Helme, Uniformteile und Waffen. Zum bürgerlichen Fest gehörte das Musizieren unterm geschmückten Baum. Für diesen Anlass entstanden leichte Arrangements und Potpourris von beliebten Weihnachtsliedern, die am Klavier vorgetragen wurden. „Stille Nacht“ fehlte in keiner der oft aufwendig gestalteten Notenausgaben.

Im Ersten Weltkrieg erlebte der Text von „Stille Nacht“ patriotische Aus- und Umdeutungen, es sprach die Emotionen an und stärkte die Wehrkraft. Zur Wirkungsgeschichte gehört aber ebenso eine pazifistische Seite. Das Ende des Weltkrieges im November 1918 verhinderte größere Feierlichkeiten zur Entstehung des Liedes. Heute besteht anlässlich des 200-jährigen Jubiläums die Möglichkeit, auch an die ambivalente Rolle zu erinnern. Die Ausstellung wird am Samstag, 1. Dezember, um 17 Uhr mit einer Führung durch Dr. Rüdiger Thomsen-Fürst und Dr. Marion Fürst eröffnet. Eine weiter Führung wird am 6. Dezember, 18.30 Uhr, angeboten. zg

