Der erste ökumenische Singtag wird am morgigen Samstag im katholischen Josefshaus ausgerichtet. Er beschäftigt sich mit dem Thema Freiheit. Dort werden christliche Lieder wie das Spiritual „When Israel was in Eypts’ Land“ oder „Leben aus der Quelle“, aber auch Popsongs wie „No Roots“ oder „Viva la Vida“ einstudiert. Musikalisch wird das Ganze von der Schwetzinger Band „Beyond this summer“ unterstützt, die Leitung haben Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer und Pastor Matthias Störmer.

Alle Jugendlichen und junge Erwachsenen ab 14 Jahren, die Freude am Singen haben, sind dazu eingeladen. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr. Essen und Trinken gibt es natürlich auch. Um 18 Uhr sind alle, die auf die Ergebnisse des Jugendsingtages gespannt sind, zu einem kleinen Abschlusskonzert willkommen. „Beyond this summer“ wird dabei noch einige Songs beisteuern.

Veranstalter sind die evangelische und katholische Kirchengemeinde sowie die Landeskirchliche Gemeinschaft. dh/zg