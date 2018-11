Lions verkaufen Lose für den guten Zweck

Der Lions Club Schwetzingen feiert sein 30-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass spendet der Service-Club 30 000 Euro an zehn regionale soziale Einrichtungen.

Jeweils 3000 Euro gehen an die Nachbarschaftshilfen Schwetzingen, Plankstadt, Oftersheim, Ketsch, Brühl, an die AMSEL-Kontaktgruppe Schwetzingen, die Lebenshilfe, den Tafelladen „Appel + Ei“, den Verein Pro Down sowie für den Wünschewagen des Arbeitersamariterbundes Rhein-Neckar.

Die Spendenübergabe erfolgt auf dem Schwetzinger Weihnachtsmarkt auf der Bühne am Sonntag, 2. Dezember, um 17.15 Uhr. Erwirtschaftet werden die Spenden aus dem Tombola- und Glühweinverkauf auf dem Weihnachtsmarkt, durch den Kleinkunstabend im Lutherhaus und das Klassik-Benefizkonzert im Rokokotheater.

Dieses Jahr sind die Lions ab heute, Donnerstag, bis zum Sonntag auf dem Weihnachtsmarkt mit ihrem Stand vertreten.

Beim Kleinkunst-Abend im Lutherhaus am 22. März wird der preisgekrönte Comedian Michael Krebs auftreten. Das Klassik-Benefizkonzert findet am 28. Juni statt. Karten für Michael Krebs gibt’s im SZ-Kundenforum und unter: www.lions.de/web/lc-schwetzingen zg

