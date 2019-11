Listen liegen beim Turnverein aus

Familien können die Schwetzinger Nikolaus-Gruppe am Freitag, 6. Dezember, wieder ins Haus bestellen. Dazu müssen sie sich in die jeweiligen Listen eintragen.

In Schwetzingen - einschließlich Hirschacker und aller anderen Stadtteile - hat sich allerdings eine Änderung ergeben: Die Listen liegen in der Geschäftsstelle des Turnverein 1864 (Friedrichstraße) aus und nicht bei Lederwaren Volz in der Dreikönigstraße. Sie ist montags, mittwochs und freitags von 9 bis 12 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 18 bis 19.30 Uhr geöffnet. Für Rückfragen ist die Geschäftsstelle per Telefon (06202/1 60 22) oder E-Mail (geschaeftsstelle@tv1864.de) zu erreichen. zg

