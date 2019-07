Live dabei – das macht glücklich

Das war ein Hallo im Kundenzentrum der Stadtwerke Schwetzingen in der Scheffelstraße. Geschäftsführerin Martina Braun begrüßte dort all jene Gewinner einer gemeinsamen Verlosung mit unserer Zeitung, die an diesem Nachmittag Zeit hatten, bei einem Gläschen Sekt. Dann konnten sie ihre Hauptgewinne in Empfang nehmen, je zwei Tickets im Wert von 100 bis 150 Euro für die fünf Konzerte der Open-Air-Reihe Musik im Park, die in der ersten Augustwoche im Schlossgarten steigt. Die Gewinner hatten entweder bei der Spargelwanderung oder beim Anzeigengewinnspiel in unserer Zeitung mitgemacht und waren von der Assistentin der Geschäftsleitung der Schwetzinger Zeitung, Bianca Oberhausen, gezogen.

Die Zusammenarbeit unserer Zeitung mit den Stadtwerken bei den Open-Air-Konzerten hat schon jahrelange Tradition. Beide Partner geben den Veranstaltern von Provinztour logistische Hilfestellung, ohne die es kaum möglich wäre, solche Weltstars nach Schwetzingen zu holen. Und als Gegenleistung dürfen wir dann einige Kunden und Leser zu den Konzerten einladen.

Da wir die Karten dafür frühzeitig ordern, konnten sich jetzt sogar noch Gewinner über Tickets für das seit Wochen ausverkaufte Konzert der Gruppe „Pur“ freuen. So zum Beispiel Ingrid Kuppinger aus Brühl, die sagte: „Ich bin total überrascht gewesen und freue mich sehr.“ Dass auch ihre Freundin Annette Augustin gezogen wurde, die jetzt zu Michael Patrick Kelly darf, war dann noch eine zusätzliche Überraschung an diesem Nachmittag bei den Stadtwerken: „Ich hatte mich schon mit Freundinnen draußen am Bach in der Zähringerstraße verabredet und hätte von dort aus zugehört, jetzt kann ich alles live sehen und hören, das macht mich glücklich“, sagt sie bei der Gewinnübergabe.

Natürlich können immer nicht alle zu so einer Übergabe persönlich kommen. Deshalb haben wir jetzt den übrigen Gewinnern die Tickets zugeschickt. Gewonnen haben zusätzlich zu den oben abgebildeten Damen und Herren: Heike Vennari aus Brühl, Elke Szach aus Ketsch, Ilse Müller aus Hockenheim, Ursula Dietrich aus Schwetzingen, Wolfgang Braun aus Brühl, Andrea Beisel aus Hockenheim, Thomas Kornherr aus Oftersheim, Rolf Effenberger aus Plankstadt, Michael Post aus Schwetzingen und Tatjana Treiber aus Ketsch. Herzlichen Glückwunsch von Martina Braun und mir!

