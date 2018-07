Livemusik und Foodtrucks locken die Rennfans

Anzeige

Hockenheim.Wenn am Formel-1-Wochenende am Hockenheimring die Motoren dröhnen, dann ist ringsum auch immer Party angesagt. So im Kulturhaus Pumpwerk bereits ab Donnerstag, 19. Juli. Um 20 Uhr treten dort die Lokalmatadore „Dougie & the Blind Brothers“ auf. Aus der legendären Hockenheimer Formation „Stonecold“ entstanden, haben sie sich zu einer eigenständigen Band entwickelt.

Kaum denkbar wäre ein Rennwochenende ohne die ZAP-Gang. Am Freitag, 20. Juli, zappen sich die Jungs aus dem Kraichgau ab 20 Uhr in gewohnter Manier durch alle Rockgenres: hart, aber mit unbändigem Spaß, voller Überzeugung und ohne Respekt vorm Original.

Zum Abschluss heizt „Amokoustic Rock Experience“ am Samstag, 21. Juli, ab 20 Uhr ein. Dass die vier Musiker der Mannheimer Kult-Band Amokoma nicht nur Funk und Soul spielen können, stellen sie dabei unter Beweis. Der Eintritt ist bei allen Pumpwerk-Konzerten frei.