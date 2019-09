Livemusik und Malaktion

Mit einem Tag der offenen Tür am Samstag, 21. September, von 10 bis 14 Uhr möchte das Kulturparkett Schwetzingen eine breitere Öffentlichkeit über den Stand seiner Arbeit und über weitere geplante Aktivitäten informieren. Es erwartet die Interessierten ein Grußwort des Schirmherrn, Oberbürgermeister Dr. René Pöltl, eine Mal- und Bastelaktion für Kinder, Livemusik und viele Informationen zum Kulturparkett Rhein-Neckar sowie Essen und Trinken.

Seit September 2017 vermittelt das Kulturparkett Schwetzingen ehrenamtlich Eintrittskarten zu Kultur- und Sportveranstaltungen sowie zu Veranstaltungen der Volkshochschule. Damit ermöglicht die Einrichtung auch Menschen in Schwetzingen und Oftersheim mit geringem Einkommen den Zugang zu der vielfältigen Kulturszene in Schwetzingen und der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar. Wer einen Kulturpass beantragen möchte, Buchungswünsche oder Beratungsbedarf hat, kann in der Zweigstelle vorbeischauen. Sprechstunden sind dienstags zwischen 17 und 19 Uhr in der Hebelstraße 6, Telefon 06202/5799784, oder E-Mail: schwetzingen@kulturparkett-rhein-neckar.de. zg

