Lob für Zuchterfolge

Das Vereinsheim der Angler in der Grenzhöfer Straße verwandelte sich für zwei Tage in ein lebhaftes Vogelparadies, in welchem 20 hochengagierte Züchter des hiesigen Kanarienzucht- und Vogelschutzvereins über 160 ihrer schönsten gefiederten Lieblinge bei den Clubmeisterschaften präsentierten. Begleitet wurde dieses sehenswerte Ereignis von einer Vogelschau, die zahlreiche Besucher anlockte.

„Dieser vereinsinterne Leistungsvergleich ist sehr wichtig unter uns Züchtern“, sagte der Vereinsvorsitzende Paul Wiesler, „denn jeder von uns will wissen, wie er leistungsmäßig steht und ob die Aufzucht der diesjährigen neugezogenen Jungtiere erfolgreich war“. Auch dieses Mal waren deswegen mit Werner Reinmuth aus Hockenheim und Christian Kanallas aus Mannheim zwei auswärtige, vom Bundesverband der Kanarienvogelzüchter lizenzierte Preisrichter nach Schwetzingen gekommen. „Was mich und meine Vorstandskollegen dabei am meisten freut, ist das Lob dieser Experten, das wir für die enge Leistungsdichte innerhalb unseres Züchterkreises erhielten“, so Wiesler stolz. Hoch gelobt wurden auch die Zuchtergebnisse der Jugendlichen, die mit vier Teilnehmern ihre eigene Konkurrenz hatten.

Kurt Körner, der mit seinen „Berner“ Positurkanaren schon dreimal Weltmeisterwar, verriet lächelnd, dass er als Titelverteidiger auch in diesem Jahr zur Weltschau nach Zwolle (Niederlande) reisen wird. „Die Fahrkarte ist schon bestellt.“

Viele Besucher nutzten ihren Besuch für einen Blick in die sehr naturnah gestalteten Großkäfige und Volieren. Mit den ergänzend darin gezeigten Burgsittichen, Goulamadinen, Erlenzeisigen, Grünfinken, Sieglitzen und Wellensittichen aus aller Welt konnten sie einen kleinen Einblick in die unglaublich artenreiche Population der Vögel auf der ganzen Welt bekommen. rie

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 14.11.2018