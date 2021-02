Loch im Zaun schon „gestopft“

Unbekannte haben sich am Zaun des „Alla hopp“-Geländes in Schwetzingen zu schaffen gemacht: Dort klaffte ein riesiges Loch – so groß, dass Menschen hindurchschlüpfen konnten (wir berichteten online). Eine Mitarbeiterin der Zeitung hatte dies bei einem Wochenendspaziergang bemerkt und fotografiert.

Den Spuren im Schnee zufolge nutzten manche auch die Gelegenheit, um auf das Bewegungsareal zu kommen. Die Stadt Schwetzingen erfuhr von dieser Zeitung von dem Loch im Zaun – und reagierte prompt.

„Der Bauhof hat den Zaun heute Vormittag repariert und das Loch geschlossen. Auf der Anlage selbst ist nichts zerstört worden“, so Andrea Baisch, Presseverantwortliche im Rathaus, auf eine entsprechende Anfrage. Die Stadt hat Anzeige gegen unbekannt gestellt. Personen, die auf die derzeit geschlossene Anlage eindringen, begehen eine Straftat: nämlich Hausfriedensbruch, informiert Baisch zudem. „Sollten wir vonseiten der Stadt – der Ordnungsbehörde – hier aber sozusagen in flagranti mehr Personen als aktuell über die Corona-Verordnung erlaubt ist, antreffen, dann wäre über die Corona-Verordnung ein Bußgeld möglich“, klärt die Sprecherin weiter auf. kaba

