Loch sorgt für Sperrung

„Es bleibt uns leider nichts anderes übrig, aber wir haben eine Vereinbarugn getroffen“, sagt der städtische Pressesprecher Wolfgang Leberecht zu einer Pressemitteilung, die am Freitagvormittag durch das Straßenbauamt des Rhein-Neckar-Kreises herausgegangen war.

Denn zu den innerörtlichen Sperrungen wegen des Sanierungsbeginns an der Karlsruher Straße kommt jetzt eine Sperrung an der Umleitungsstrecke B 535 hinzu, die nicht aufschiebbar ist. Ein Loch zwingt zum sofortigen Handeln an der Auf- und Abfahrtsrampe der vierspurigen Bundesstraße im Bereich Hirschacker-Süd also in Sichtweite zum Pfitzenmeier-Resort zwischen den Kasernen und dem Friedhof an der Friedrichsfelder Straße (L 597). Und los geht’s bereits am Montag, 2. März.

Im Auftrag des Straßenbauamtes des Rhein-Neckar-Kreises wird ab Montag die Schadstelle an der Auf- und Abfahrtsrampe der B 535 zur Landesstraße L 597 (Hirschacker Süd, Friedrichsfelder Straße/Mannheimer Landstraße) saniert. „Die Arbeiten werden notwendig, da ein punktueller Schaden im Asphaltbelag festgestellt wurde, der sich in der letzten Zeit immer mehr absenkt“, erklärt Matthias Knörzer, Betriebsdienstleiter der Straßenmeisterei.

Erst mit Verzögerung beginnen

Begonnen wird an der Auffahrtsrampe von der L 597 zur B 535 in Fahrtrichtung Heidelberg. Der Verkehr wird dann auf die B 535 in Fahrtrichtung Mannheim umgeleitet und kann über die Ausfahrt Ketsch/Brühl/Schwetzingen oder die Autobahnauf- und -abfahrt wieder in Fahrtrichtung Heidelberg gelangen.

Im Anschluss sollte gleich die Abfahrt von der B 535 zur L 597 gesperrt werden. Das wird nun auf Anregung der Stadt Schwetzingen um einige Tage verschoben, bis klar ist, ob die innerstädtischen Umleitungen wegen der Sperrung Karlsruher Straße funktionieren. Klappt das, dann wird der Verkehr über die B 535 zur Abfahrt Schwetzingen-Zentrum geleitet und ab dort innerstädtisch durch die Mühlenstraße umgeleitet. Pro Fahrtrichtung wird mit einem Zeitbedarf von vier Arbeitstagen gerechnet. Die Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis und angepasste Fahrweise gebeten.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 29.02.2020