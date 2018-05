Anzeige

Die Lionsclubs Schwetzingen, Kurpfalz und Walldorf-Wiesloch sowie der Leo-Club präsentierten als Muttertags-Leckerli für einen guten Zweck „Aart Gisolf and Friends“ zum Frühstück. Flankiert von plüschigen Löwen-Maskottchen fühlte sich das Sparschwein am Eingang zur Außenterrasse am TV-Clubhaus sichtlich wohl. Die mächtige Wutz bekam den Bauch gefüllt für die Nachbarschaftshilfen in Schwetzingen, Oftersheim, Plankstadt und Brühl sowie für den Tafelladen „Appel und Ei“.

Der Himmel war leicht bedeckt, die Temperatur aber geeignet für den Außenbereich, bei der Premiere eines neuen Formats der Lionsclubs: Zusammen mit mehreren Vereinigungen als Veranstalter und nicht nur „intern“ für Lions, sondern offen für alle Interessierten gab es Musik und Genuss am Sonntagmorgen. Schnell füllten sich die Stühle, während Aart Gisolf am Saxofon, Udo Sailer am E-Piano, Neophytos Stephanou am Bass und Walter Helbig am Schlagzeug sich locker warmspielten.

Lions-Präsident Bernd Krainick begrüßte die Gäste, zu denen nicht nur Lionsclub-Mitglieder gehörten, sondern sich auch einige Zuhörer außerhalb der Clubs gesellten, „wir möchten unsere Benefizaktionen einem breiten Publikum öffnen“, erklärte Krainick den neuen Weg und freute sich auf viele Gespräche. Während unter Sonnenschirmen gepflegt gebruncht wurde, kam Leben ins Quartett, das auf der kleinen Bühne am Clubhaus gemütlich Platz hatte. Das Musikproramm begann leicht mit dem „Work song“ von Nat Adderley. Der Bossa „Corcovado“ von Antônio Carlos Jobim als Hommage an den Stadtberg Rio de Janeiros erzählt die Geschichte des „schiefen“ Bergs in Noten. Beschwingt forderten etliche Soli Applaus heraus, der gerne gewährt wurde.