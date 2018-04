Anzeige

Fünf Anlaufstellen in Deutschland

Die Lions unterstützen seit Jahrzehnten den Kampf gegen das Erblinden und unterstützen über das Hilfswerk der Deutschen Lions den Aufbau und die Arbeit von Augen-Hornhautbanken. Mittlerweile gibt es in Deutschland fünf Lions-Hornhautbanken: in Düsseldorf, in Homburg/Saar, in Freiburg, in Würzburg und eben seit März 2015 an der Universitäts-Augenklinik Heidelberg. Aufgaben der Hornhautbanken sind: Hornhautspender zu finden, Transplantate zu entnehmen, Untersuchung der Transplantate im Labor, Konservierung und qualitätsgesicherte Bereitstellung für Hornhauttransplantationen. lc/mn

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 06.04.2018