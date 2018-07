Anzeige

Schmusekatze Amy eroberte mit ihrem Charme gleich die Herzen der Besucher. Sabine Lutz-Georgii, Margareta Liebert und Lea Pfattheicher kamen als Vertreterinnen des Spargellaufs, um eine gut gefüllte Sammelbüchse an den Tierschutzverein Schwetzingen und Umgebung zu überreichen.

Wie in den vergangenen beiden Jahren haben die Mitarbeiterinnen des Tierschutzvereins beim Spargellauf mitgeholfen. Die sieben stets zuverlässigen Frauen waren beispielsweise bei der Startnummernausgabe und bei der Gespäckaufbewahrung eingeteilt. Daher gab es nun nach der Endabrechnung des Spargellaufs eine Spende. Diese setzt sich aus dem Überschuss der Kaffeekasse, Ummeldegebühren sowie nicht-angetretenen und dann weitergebenen Startplätzen zusammen. Schatzmeisterin Margareta Liebert konnte nun also 486,50 Euro übergeben.

Der Tierschutzverein pflegt in der Zähringerstraße in dem liebevoll gebauten Katzenhaus viele Katzen und jede hat ihre eigene Schicksalsgeschichte (wir berichteten). Einige ältere Tiere sind schon längere Zeit in der Aufnahmestation. Pro Jahr kann der Verein 80 bis 100 Katzen ein neues Zuhause vermitteln. Die ehrenamtlichen Helfer teilen sich die Arbeit in Früh-, Mittags- und Abendschicht und haben mit all den Tieren reichlich zu tun. Außer den Katzen werden vom Tierschutzverein Hunde, Hasen und weitere Kleintiere in privaten Pflegestellen betreut.