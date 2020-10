Lokal handeln und transparent sein

War das nötig? Der Mensch neigt halt zur Übertreibung. Kaum machten die Nachrichten die Runde, wie gut Deutschland durch den Corona-Sommer kommt, wurde wieder herzlich auf der Straße umarmt, ganze Clubs älterer Herrschaften saßen in Cafés beieinander und ganz so, wie es die Fußball-Millionen-Stars aus der Bundesliga in der ARD-Sportschau vormachten, wurde beim Sport gejubelt, bis die Aerosole flogen. Von der Unsinnigkeit riesiger Hochzeitsgesellschaften mit Tanz und viel Alkohol will ich gar nicht reden. Die Folge sind nach oben gehende Infektionszahlen – zuletzt auf knapp 15 000.

Auch wir sind davon betroffen. Wer die heutige Grafik der südlichen Kurpfalz liest (hier geht's zum Artikel), der sieht, dass in monatelang Corona-freien Gemeinden wie Altlußheim oder Reilingen wieder Menschen in Quarantäne müssen und das Virus in sich tragen. Und doch sind es oft lokale Hotspots, die die Zahlen treiben. So etwa der Fall der Plankstadter Seniorenresidenz der Caritas mit 40 Bewohnern und zwölf Mitarbeitern, die sich infiziert haben. Vorher waren Asylheime in Hockenheim, Eppelheim und Neulußheim betroffen, wo die Ansteckungsgefahr aufgrund der Enge groß ist.

Bleibt aber die Frage, ob wir daraus schließen müssen, dass es einem oder zwei Pärchen verboten werden muss, miteinander in ein Restaurant zum Essen zu gehen. Oder dass den vorsichtigen Anfängen von Kulturveranstaltungen mit maskierten Zuschauern und auf Abstand stehenden Stühlen der Boden weggezogen wird. Vor allem aber, ob man deutschlandweit wieder alles über einen Kamm scheren muss.

Ich finde, dass dies der falsche Weg ist und Corona-Leugnern und Masken-Gegnern nur noch mehr Nahrung für ihre Thesen der Unverhältnismäßigkeit frei Haus serviert. Die Sachkenntnis, welche Maßnahmen Sinn machen und kontrollierbar sind, liegt doch vor Ort. Die Ordnungsamtsleiter wissen genau, welche Wirte in der Lage sind, die AHAL-Regeln einzuhalten, wer in Tischabtrennungen und Lüftungssysteme investiert hat oder wer gern mal die Maske am Kinn baumeln lässt, wenn er die Gäste bedient. Da sollte konsequent gehandelt und auch vor Schließungen nicht zurückgeschreckt werden.

Stattdessen werden jetzt alle bestraft – auch die, die alles richtig machen. Das gefährdet Existenzen und schafft Frust. Das Wichtigste ist aus meiner Sicht lokal verantwortliches Handeln und viel Transparenz. Dass man tagelang ein Seniorenheim schließt, ohne die Öffentlichkeit zu informieren, ist nicht der richtige Weg.