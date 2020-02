Lotsen helfen bei der Überquerung

Oftersheim.Bei den Anfragen sprach Jens Rüttinger (SPD) die geänderten Schulbezirke an, die der Gemeinderat in seiner Januar-Sitzung beschlossen hatte. Ein Bürger, so Rüttinger, halte die Überquerung der Eichendorffstraße auf Höhe Albert-Schweitzer-Straße ohne Zebrastreifen als problematisch für die Erstklässler. „Kann man den Weg sicherer machen?“, wollte er wissen.

Bürgermeister Jens Geiß wies darauf hin, dass man sich bereits mit den Eltern getroffen und dargelegt habe, dass der Bezirk bewusst so ausgewählt sei, dass die Unterführung Hildastraße genutzt werden könne. Dort gebe es einen Zebrastreifen mit einer Verkehrsinsel in der Mitte. „Der kürzeste Weg ist nicht immer der sicherste“, betonte er, aber die Strecke sei nur unwesentlich länger und zumutbar. „Der sichere Schulweg liegt auch in der Verantwortung der Eltern, die einen Plan bekommen haben.“ Außerdem habe man die Zusage gegeben, dass Lotsen vom Ordnungsamt am Zebrastreifen stehen.

Jens Rüttinger sprach das Lkw-Parken im Gewerbepark Hardtwald an, zum Teil seien auch die Gehwege zugeparkt. Geiß entgegnete, dass es sich um eine öffentliche Straße handele, kam aber der Bitte nach, die Situation zu überprüfen. Er schlug vor, das Thema in der Verkehrskommission aufzugreifen, die im Mai tagen soll.

Und schließlich monierte der SPD-Gemeinderat, dass das Gremium – anders als zugesagt – keine regelmäßigen Informationen zum Planungs- und Kostenstand des Rettungszentrums gebe. Der Bürgermeister wies die Kritik zurück: „Jede Auftragsvergabe wird öffentlich im Gemeinderat beschlossen“, sagte er und darüber hinaus – auch das betone er regelmäßig – liege man im Kosten- und im Zeitplan.

Kröten wandern bald wieder

Der frühere Grünen-Gemeinderat Rolf Siegel bot an, bei der bald einsetzenden Krötenwanderung wie in den Vorjahren mitzuhelfen. Er wollte wissen, ob der Waldweg bei den Kleintierzüchtern abends wieder abgesperrt werden könne und bot gleichzeitig an, abends die Baken aufzustellen. Bürgermeister Geiß bedankte sich für das Angebot, das er gerne annehme und sicherte zu, dass der Bauhof die Absperrungen morgens beiseite räume. Gemeinderat Michael Seidling (Freie Wähler) sagte zu, dass sich auch Karlheinz Urschel sicher wieder an der Aktion beteiligen werde.

Auch ein Besucher kritisierte den Schulweg von der Albert-Schweitzer-Straße über den Zebrastreifen am Ortsausgang, „das ist praxisfremd, weil die Kinder so nicht laufen“. Er regte darüber hinaus an, einen Tag lang in der Albert-Schweitzer-Straße, wo nur 30 Stundenkilometer erlaubt sind, zu blitzen. „Das wäre ein Bombenerfolg.“ Noch einmal wies Jens Geiß darauf hin, dass er auch die Eltern in der Pflicht sehe, mit den Kindern den sicheren Schulweg einzuüben.

Einstimmig hat der Gemeinderat außerdem beschlossen, zwei Spenden von Privatpersonen für den Asylkreis in Höhe von insgesamt 250 Euro anzunehmen.

Ebenfalls einstimmig hat das Gremium beschlossen, ein Darlehen der Sparkasse in Höhe von 860 937,62 Euro zum Ende der Zinsbindung – der Termin ist am 30. April – zurückzahlen. Der Betrag entspricht der Restschuld. az

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 25.02.2020