Lotta springt allen davon

Schwetzingen.Der Sternallee-Sportplatz war bestens gut besucht. Bei sommerlichen Temperaturen tobten sich rund ein Dutzend Kinder beim Ferienprogramm des Turnvereins (TV) 1864 aus. Dabei kamen nicht nur die Kinder, sondern auch die Organisatoren, bestehend aus den Mitgliedern des Jugendvorstands, ordentlich ins Schwitzen.

Das Motto diesmal war eine „Sommer-Olympiade“, bei der diverse Abteilungen des Vereins vorgestellt wurden. Am Vormittag standen dabei nach einem Aufwärmtraining mit Tobias Kreichgauer unter anderem spielerische Aufgaben aus den Sportarten Handball, Volleyball oder Tennis auf dem Programm. In kleinen Teams bestritten die Sportlerinnen die Aufgaben und hatten dabei sichtlich viel Freude.

Tennis als Favorit des Tages

Besonders großen Anklang fanden dabei vor allem die Herausforderungen auf dem Tennisplatz unter Leitung von Abteilungsleiter Karl-Heinz Strohhalm, der sichtlich begeistert war: „Toll, wie viel Spaß die Kinder dabei haben. Hoffentlich werden wir ein paar kleine Nachwuchsspieler bekommen“. Die Abteilung, die sich gerade mit ihrem Trainer Zoltan Fodor neu aufgestellt hat, liegt also total im Trend.

Nach einer stärkenden Brotzeit mit viel Gemüse und Obst wurde es dann bei den Leichathletikdisziplinen Sprint, Wurf und Weitsprung richtig ernst.

Laut wurde es an der Laufbahn, wo sich die Kinder bei den 30- beziehungsweise 50-Meter-Sprints anfeuerten. Eine stach bei den Disziplinen besonders hervor. Die elfjährige Lotta lief allen davon und sprang, ohne Vorkenntnisse, einen Satz von 3,80 Metern in die Sandgrube. Damit wurde sie als Talent sofort in das Training der Leichathletikabteilung berufen.

Nach den sportlichen Aktivitäten gab es zum Abschluss ein wohlverdientes Eis und Urkunden für die fleißigen Teilnehmer. Jugendleiter Morten Angstmann schien sichtlich zufrieden und alle Helfer waren sicher: „Vielleicht wurden heute neue Medaillenkandidaten für zukünftige Olympische Spiele entdeckt“ – ein schönes Fazit nach einem erfolgreichen und sportlich heißem Tag auf dem Sportplatz. tv/anli

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 22.08.2018