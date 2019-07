Luftballons steigen lassen

Die evangelische Kirchengemeinde lädt alle Bürger zu ihrem Sommerfest im Hirschacker ein. Das Fest findet am Sonntag, 14. Juli, statt und beginnt um 10 Uhr mit einem Familiengottesdienst in der St.-Josefs-Kapelle am Marktplatz. Dieser wird zum Thema „Jesus segnet die Kinder“ gestaltet von den Kindern und Erziehern des evangelischen Bonhoeffer-Kindergartens und Gemeindediakonin Margit Rothe.

Im Anschluss an den Gottesdienst geht es auf dem großen Freigelände am Gustav-Adolf-Haus, Marktplatz 28 weiter. Ab 11.30 Uhr gibt es dort nicht nur die beliebten Speisen und Getränke in gewohnter Vielfalt, sondern auch Livemusik mit dem „Dschässlong-Quartett“ um Manfred Kern.

Neben dem Mittagessen, das die Besucher auf dem Freigelände oder unterm Zeltdach einnehmen können, warten auch Waffeln der Evangelischen Jugend sowie Kaffee und selbst gebackener Kuchen zahlreicher Spender auf die Gäste.

Um 14 Uhr geht es weiter mit einer Aufführung des Bonhoeffer-Kindergartens. Danach gibt es in den Räumen des Kindergartens Kinderschminken sowie eine Bar für Eis und fruchtige alkoholfreie Cocktails.

Von 14 bis 17 Uhr öffnet der Städtische Jugendtreff, der im Untergeschoss des Gustav-Adolf-Hauses untergebracht ist, seine Türen. Dort warten Spiel- und Turnierangebote auf die Festgäste.

Schulchor singt

Die Gardeabteilung der Schwetzinger Carneval-Gesellschaft zeigt um 15.15 Uhr ihre Tänze. Um 16.15 Uhr tritt der Schulchor der Hirschacker-Grundschule auf und erfreut die Gäste mit einigen Liedern.

Den Abschluss des Sommerfestes – bei dem es auch viel Raum für Gespräche und gemütliches Beisammensein geben soll – bildet um 17 Uhr ein Luftballonwettbewerb. Die Kinder, deren Ballone am weitesten fliegen, dürfen mit Preisen rechnen.

Das Organisationsteam hofft unabhängig vom Wetter auf zahlreiche Besucher. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 13.07.2019