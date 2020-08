Luftdichte Spezialcontainer sorgen für Sicherheit

Region.Da kam Stefan A. Pitsch tatsächlich der Zufall zugute. Denn der Vertriebsleiter der AVR GewerbeService GmbH mit Sitz in der Hatschekstraße im Rohrbacher Gewerbegebiet hatte nur ein paar Monate vorher von drei Kunden die Anforderung bekommen , doch auch infektiöse Abfälle für sie zu entsorgen. Das Konzept lag also in der Schublade, als sich Corona anschickte, sich zur Pandemie zu entwickeln. Und hieß es in den ersten Tagen noch, Masken, Kittel, Handschuhe könnten über den Restmüll entsorgt werden, reifte schnell die Ansicht nach, dass alles Material auf Schwerpunktpraxen, Testzentren und ähnlichen Einrichtungen zum Sondermüll gehören. Und dessen Abfuhr konnte die AVR nun binnen weniger Tage anbieten, so Stefan Pitsch.

Es funktioniert eigentlich ganz einfach und sicher: „In der Praxis, der Klinik oder im Testzentrum kommen die womöglich mit dem Virus kontaminierten Stoffe in einen Spezialbehälter, der , wenn er voll ist, dort luftdicht mit einer Klebefolie verschlossen wird. Egal, ob der Behälter aus großer Höhe herunterfällt oder auf ihn eingeschlagen wird, er kann nicht aufplatzen. Mit einem eigens dafür umgerüsteten Fahrzeug und einem Fahrer in Schutzanzug wird der Behälter dann abgeholt und direkt, ohne dass er irgendwo bei uns nochmals zwischengelagert wird, in die Sonderabfallverbrennungsanlage in Biebesheim gefahren und dort thermisch behandelt“, sagt Pitsch. Das bietet für alle die maximal mögliche Sicherheit bei der Entsorgung des Mülls, der möglicherweise mit dem Virus in Kontakt gekommen sein könnte.

Neue Kunden gewinnen

Die Teststationen in Asylerstaufnahmestätten, die Testzentren des Rhein-Neckar-Kreises, die Schwerpunktpraxis in Walldorf, sie alle sind schon Kunden des besonderen Angebotes beim AVR GewerbeService, auch Arztpraxen nehmen es war und Kliniken sind höchst interessiert. „Wir haben noch Kapazitäten“, sagt Stefan A. Pitsch. Aber auch ihm wäre es natürlich am liebsten, wenn das Virus bald wieder aus dem Alltag verschwinden würde.

Überhaupt hat sich der AVR GewerbeService seit der Zusammenführung der Standorte und dem Neubau der Verwaltung hier in Rohrbach zu einem modernen Entsorgungsunternehmen fortentwickelt. 51 Prozent der Anteile sind in der Hand des Rhein-Neckar-Kreises und 49 Prozent beim bundesweit tätigen Entsorgungsunternehmen Remondis. „Unser Entsorgungsgebiet erstreckt sich neben dem Rhein-Neckar-Kreis auch über die Städte Mannheim und Heidelberg bis in die Landkreise Bergstraße und Karlsruhe hinein“; sagt Pitsch. Anlagenleiter Patrik Köster geht dann mit uns übers AVR-Gelände in der Hatschekstraße. Dort sind erst einmal die Kippen für das sortenrein gesammelte Altglas in weiß, grün und braun aus der Stadt Heidelberg zu sehen. Dann geht es an den ordnungsgemäß verschlossenen Container der Aktenvernichtung vorbei in die Halle mit der Presse. Gerade fährt ein AVR-Lkw hinein und kippt Kartonagen und Papier eines Discounters ab. Ein Mitarbeiter sorgt händisch per Greifarm dafür, dass Plastikreste oder Styropor aus den Kartons entfernt werden, ein Fahrzeug mit rundlichen Armen schiebt Papier und Kartons auf ein Fließband und das befördert alles in die große Presse, wo das Papier zu handlichen, für Gabelstapler geeignete Ballen gepresst wird, die dann direkt an die Papierfabriken geliefert werden können und dort für den Altpapieranteil im neuen Verpackungs oder Zeitungspapier sorgen. Das sorgt für Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung.

Ähnlich ist das mit Kunststoffen, wo auch nochmals nach Farben unterschieden wird, denn je heller der ist, desto wertvoller für eine Weiterverwertung. Auch Styropor kommt in die Presse, da wird dann aus riesigen leichten Platten ein Ballen mit 150 oder 200 Kilo komprimiert. Ein anderes Spezialthema ist das Holz, das hier angeliefert, von Nägeln und anderen Dingen befreit und für die Spanplattenproduktion vorsortiert wird. Aber Vorsicht: sogenanntes A4-Holz darf da nicht mit rein und deswegen sind Privatleute manchmal ganz schön verwirrt, wenn sie ihren Jägerzaun als Sondermüll entsorgen müssen, weil er zigmal gestrichen und versiegelt wurde. Für die Entsorgung solcher Sachen, auch bei Schrott, Fassadenfarben, Lacken oder Sperrmüll müssen auch Privatleute bezahlen, wenn sie es nicht ins Schadstoffmobil des Kreises sondern direkt hierher zum erst im Frühjahr neu eröffneten Wertstoffhof bringen. Vorteil dabei ist aber, dass durchgehend von 8 bis 16 Uhr geöffnet ist und eigentlich alles angenommen wird – „außer Atommüll“ scherzt Pitsch. Gerade kleinere Betriebe aus dem Handwerk nutzen das gerne.

Wertstoffe einfach vorbeibringen

Sie kommen dann meist bei Peter Mayer an, der zusammen mit einer lustigen Puppe mitten im Blumenbeet Wache am Eingang hält und den Leuten sagt, wo sie was hintun sollen und was es kostet. „Der Mann kennt sich aus und dem kann man nichts vormachen“, sagt Patrik Köster.

Übrigens: Um nochmals auf Corona zurückzukommen: Beim AVR GewerbeService gingen im Mai wegen der Aufräumwut der Menschen die Abfuhrmulden aus, dafür gab es fast keine Essenreste aus der Gastronomie und viel mehr Verpackungen von Discountern. „Da muss man halt flexibel sein“, sagt Pitsch. Und wie er Plan B in der Schublade haben!

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 27.08.2020