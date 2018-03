Anzeige

„Ich glaube, diese Organisation ist für mich am besten“, meinte eine Schülerin und deutete auf einen Flyer, den sie gerade an den Messeständen im Foyer der Carl-Theodor-Schule erhalten hatte. Anlässlich der Auslandsmesse waren dort mit Youth For Understanding (YFU), AFS (Auslandsjahr für Schüler), deutsch-französischem Jugendwerk (DFJW) und Experiment vier gemeinnützige Organisationen sowie der Waghäuseler Sprachreiseveranstalter Calac vertreten.

Da die Organisationen allesamt Absolventen ihrer eigenen Programme geschickt hatten, darunter auch eine Carl-Theodor-Schülerin, standen den Jugendlichen kompetente Ansprechpartner zur Verfügung, die sie auf Augenhöhe berieten und Lust auf die Begegnung mit einer fremden Kultur machten.

Entscheidung ist individuell

Doch die Entscheidung, wie sie diese konkret gestalten sollen, konnte den interessierten Schülern niemand abnehmen: Schulaufenthalt von drei, sechs oder zwölf Monaten, Praktikum, Au-pair-Programm, Ferien-Programm, Job in der Partnerstadt oder Freiwilligendienst in Europa, Amerika, Australien, Afrika oder Asien? Eine schwierige und vor allem sehr individuelle Entscheidung. Um den Jugendlichen einen möglichst umfassenden Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten und Angebote zu geben, hatten die Organisatoren vom Auslandsbüro zwei Vortragsreihen vorgesehen: Die erste behandelte die Auslandsaufenthalte nach der Schulzeit und richtete sich vornehmlich an die Schüler der gymnasialen Oberstufe und des Berufskollegs. Die zweite, welche sich vor allem an die Schüler der Mittelstufe wendete, nahm die Programme während der Schulzeit in den Fokus. So konnten die Vertreter der Organisationen zielgruppengerecht ihre jeweiligen Programme und Partnerländer vorstellen und organisatorische Gesichtspunkte – wie Bewerbungsverfahren, Termine und Kosten – umreißen. Besonderes Interesse weckte dabei der Vortrag von Lukas Haage (Experiment), der begeistert von seinem Freiwilligendienst in Südafrika berichtete.