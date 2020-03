Da lohnt sich das Vorbeikommen allemal. Denn „Lurchi“ ist zurück in Schwetzingen. Und der Donnerstag, 5. März, wird ein besonderer Tag für das alteingesessene Schuhgeschäft in der Mannheimer Straße – mal wieder: Denn am 5. März 1993 eröffnete hier Kothes ihr Schuh-Paradies, Und am 5. März 2009 wurde es von der Klauser-Gruppe aus Wuppertal übernommen, damals wie heute einer der größten Schuhhändler der Republik. Ara und Salamander sind heute die Marken, mit denen bundesweit aufgetreten wird. Und deshalb ist es ja auch ein Zurück zu den Wurzeln, denn schon vor 1993 hieß dieses Schuhhaus hier Salamander und ab heute ist die Traditionsmarke zurück in Schwetzingen.

Toll auch, dass die bewährte „Frauschaft“ weiterhin an Bord ist. Doris Amann und ihr Team stehen nach dem rasanten und tadellos verlaufenen Umbau ihren Kunden mit Rat und Tat zur Verfügung. Regionalleiter Sebastian Truglowski dankte dem Team für einen tollen Ausverkauf und dafür, dass alle während des Umbaus so klasse angepackt haben. Schließlich wollte man punktgenau den Neueröffnungstermin 5. März erreichen. Und die jetzige Eröffnung wird natürlich vom „Lurchi“-Team unterstützt – mit Fußmessung und Comic Nummer 163.

Gratuliert wurde beim Pre-Opening am Mittwochabend von Oberbürgermeister Dr. René Pöltl. „Das ist eine tolle Investition und ein starkes Signal für unsere Innenstadt. Und ich freue mich, dass ein so etablierter Standort zurück zu den Wurzeln gefunden hat. Salamander ist heute wieder eine kultige und frische Marke“, sagte Pöltl. Dabei gibt es ja nicht nur Salamander-Schuhe, sondern auch alle anderen gängigen Qualitätsmarken – und das im hellen und geschmackvollen Ambiente.

