Lust am Einkaufen und Genießen

Einkaufen in der lauen Sommernacht – damit locken die Geschäfte der Innenstadt und öffnen ihre Türen am Freitag, 29. Juni, bis 22 Uhr zum Late-Night-Shopping. Allerhand Aktionen warten an diesem Abend auf die Besucher – in den Läden und an der frischen Luft, in der Mannheimer, Carl-Theodor-, Friedrich- und Dreikönigsstraße sowie auf den Kleinen Planken.

Zahlreiche Händler locken an dem Aktionswochenende mit prickelnden Begrüßungsgetränken, kleinen französischen Köstlichkeiten und attraktiven Nachlässen auf aktuelle Kollektionen, so zum Beispiel bei Atrium und Trendi, erklärt das Stadtmarketing Schwetzingen (SMS) in einer Pressemitteilung. Bei Leger Concept erhält jeder Kunde zu seinem Einkauf ab 50 Euro einen feinen französischen Macaron – jedenfalls, solange der Vorrat reicht. Bei Lieblings begleitet ein DJ stimmungsvoll das Einkaufsvergnügen.

Schlemmen auf dem französischen Markt Der französische Markt ist am Donnerstag und Freitag von 10 bis 23 Uhr und am Samstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Es gibt Käse aus der Auvergne, dem Jura und dem Baskenland, frischen Ziegenkäse aus dem Bourguignon und Salami aus dem Baskenland. Angeboten werden zudem Pâtés aus der Auvergne, frisches Baguette und weitere Brotspezialitäten und Quiches aus Lothringen. Oliven, Trockenobst, Marmeladen, Honig, Kekse aus der Bretagne, Nougat de Montélimar, Calissons. Weine der Bourgogne (Beaune, Savigny), Weine aus dem Elsass (Crémant, Gewürztraminer, Riesling, Pinot Gris), Cidre (Bretagne). Seifen, Schmuck und Accessoires aus der Provence, Lavendel. Zum Verzehr vor Ort gibt es Flammkuchen in verschiedenen Variationen, Poulet provencal, Merguez, Crêpes und Galettes, Salami- und Käsevariationen vom Brett, Wein, Crémant, Bier, Cidre. Französische Chansons ertönen live: Marion & Sobo (Donnerstagabend bis 22 Uhr und Freitagmittag); Thibaut Wolf (Freitagabend bis 22 Uhr und Samstag tagsüber).

Ein musikalisches Highlight wird das „Kern Pfeuffer Diebold Hammer Ensemble“ der Jazzinitiative Schwetzingen sein. Das Ensemble wird an wechselnden Standorten mit Gitarre, Bass, Mundharmonika, Percussion und Gesang zwischen 19 und 21 Uhr in der Innenstadt zu hören sein und den Einkaufsbummel mit seinem Spiel untermalen.