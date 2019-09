Luxemburg und Trier erleben

Region.Wolfgang Schröck-Schmidt bietet mit Regionaltourismus Kurpfalz eine dreitägige Reise nach Luxemburg und Trier an, die von Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. Oktober, geplant ist. Dabei gibt es noch freie Plätze.

Die Reisenden erwarten Stadtführungen in Luxemburg und Trier mit Dom, Porta Nigra, Karls Marx-Haus, dem römischen Trier sowie der Igeler Säule und zum Abschluss der Fahrt eine Führung über die Völklinger Hütte. Übernachtet wird in einem Vier-Sterne-Hotel in Luxemburg. Die Anreise erfolgt in einem modernem Bus, auch die Reiseleitung ist enthalten. Weitere Auskünfte gibt es bei Regionaltourismus Kurpfalz, Wolfgang Schröck-Schmidt, Telefon 0172/62 44 168. zg

