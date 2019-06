Lyksjø für das Wagnis mit Preis belohnt

„Nach gerade mal einem halben Jahr haben wir es gewagt und uns für den German Brand Award beworben – und wir wurden am Donnerstagabend in Berlin belohnt. Die Jury war überzeugt von unserer Arbeit im Bereich des Storytellings und hat uns in der Kategorie ,Excellence in Brand Strategy and Creation’ für unsere hervorragende Markenarbeit im Bereich ausgezeichnet. Was gibt es Schöneres, als für

...