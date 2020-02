Mach mir die Rosa

Die ehemalige Landtagsabgeordnete Rosa Grünstein hat vor ein paar Jahren aufgehört, Hände zu schütteln. Der Grund war nicht die Hygiene, sondern eine Gelenkerkrankung, die ihr bei jedem Händedruck Schmerzen bereitet hat – je kräftiger desto schlimmer. Jeder hat es akzeptiert, keiner mag die quirlige SPD-Politikerin und Literaturexpertin deshalb weniger gern und die Gespräche mit ihr sind so direkt und herzlich geblieben wie zuvor.

Mich lassen die Ereignisse in Italien derzeit sehr nachdenklich werden. Der Karneval in Venedig abgebrochen, ganze Städte mit Ausgangssperre und Zufahrtsverbot versehen, in den deutschstämmigen Discounter dürfen nur noch Dreiergruppen. Da kann man nur hoffen, dass wir nicht auch demnächst so unter dem Ausbruch des Coronavirus leiden wie die Freunde hinterm Brenner. Ohne Panik verbreiten zu wollen, die Wahrscheinlichkeit ist leider gar nicht mehr so klein.

Deshalb habe ich für mich beschlossen, das Händeschütteln für die nächsten acht Wochen zu lassen, beim Husten immer etwas vors Gesicht zu halten – selbst wenn es nur die Armbeuge ist – und ganz oft die Hände zu waschen. Schließlich kann jeder ein wenig dazu beitragen, dass die Ansteckungsgefahr gering bleibt, das gilt für das Coronavirus genauso wie für die grassierende Grippe. Aber gegen die hatte ich mich eh impfen lassen. Und zur inneren Desinfektion gibt’s bei mir ein Gläschen Whisky – aber, oh Schreck, jetzt kommt auch noch die Fastenzeit.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 25.02.2020