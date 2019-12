„Machbarkeitsstudie für Brücke unnötig“

Die Aktive Bürger Schwetzingen (ABS) veranstalten am Freitag, 13. Dezember, um 19 Uhr in der Gaststätte „Rheintal“ im Hirschacker einen Diskussions- und Informationsabend. Haydar Sahin wird das Thema Konversionsflächen unter dem Aspekt von Risiken und Chancen für die Stadt den Bürgern näher bringen. Alle Bürger sind hierzu eingeladen, heißt es in einer Mitteilung der ABS. Ebenso werden die Punkte der nächsten Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 18. Dezember, 18 Uhr, behandelt und um Anregungen der Bürger gebeten.

Ein weiterer Diskussionsbeitrag wird die „unnötige Machbarkeitsstudie“ für die Brücke zum zukünftigen Wohnareal auf dem Pfaudler-Gelände sein, so die ABS weiter. „Wer ein vergleichbares Bauwerk einer Bahnüberführung real sehen möchte, braucht nur den Kleinfeldsteg in Mannheim zu betrachten. Im Vorfeld des Hauptbahnhofes überbrückt der Kleinfeldsteg als Fußgänger- und Fahrradweg von der Landteilstraße im Lindenhof zur Kleinfeldstraße in der Schwetzinger Vorstadt die Bahngleise und die beiden Straßen.“ Die Kosten einer Livebegutachtung wären für die Gemeinderäte auf die Fahrtkosten nach Mannheim beschränkt. Bei Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel wären das dann 28 Personen à 8,40 Euro. Das macht in der Summe 235,20 Euro und damit deutlich weniger als 100 000 Euro, so die ABS-Rechnung zum Thema. Architektur und Platzverbrauch einer solchen Brücke werden von den ABS beim Mannheimer Modell kritisiert. zg

