Mach’s mal wie Gott – verschenke dich!

Wo wir in diesen Tagen auch hinsehen, ein „Thema“ ist sehr präsent. Sie ahnen es schon: Es ist Advent.

An diesem Sonntag zünde ich die vierte Kerze an. Hell wird es, heller als zuvor, da alle Kerzen gemeinsam leuchten. Jede Kerze ist auch ein Widerschein von dem Licht, das damals in Bethlehem in die Finsternis unserer Welt gekommen ist. Der Glanz dieses Lichtes will den Friedefürst verheißen. Die „Fülle des Lichtes“ als Zeichen für Christus macht es hell in den Häusern, hell in den Gassen und hell in den Herzen. Überall, wo ein Licht angesteckt wird, weicht die Dunkelheit.

Freuet euch

Der vierte Advent steht ganz besonders unter dem Zeichen der Freude: „Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet euch! Der Herr ist nahe!“ Das Schönste steht uns noch bevor! In diesem Sinne bedeutet Advent auch Vorfreude. Wir freuen uns auf das Kommen Gottes an Weihnachten, das sich für uns Christinnen und Christen in der Ankunft Jesus Christus erfüllt. Der Advent bewahrt die große Hoffnung auf allumfassenden, ewigen Frieden und Vollendung.

Advent ist durch und durch geprägt von Zuversicht. Gott macht es vor. Er bereitet uns ein übergroßes, nicht fassbares Geschenk voller Freude über das Kommen des Heilandes. Er „schenkt“ Christus. Mit seinem Erscheinen bringt Jesus die Liebe des Vaters zu uns.

Sich einfach mal Zeit nehmen

Geschenke in der Advents- und Weihnachtszeit lösen Freude aus – beim Beschenkten und bei dem, der mit Liebe schenkt. Auch mit Abstand kann ich Freude schenken. Vielleicht mit einem handgeschriebenen Brief oder einer unverhofften Mail, mit einem selbst gemalten Bild, einem schönen Foto oder einem herzlichen Telefonanruf.

Neulich habe ich jemandem einfach nur den Link zum Video-Gottesdienst genannt und Freude ausgelöst. In diesem Jahr schreibe ich Weihnachtskarten, mehr als sonst. Ich nehme mir Zeit und „verschenke mich“. Gerade jetzt in diesen Tagen kann ich kreativ sein und bin mir sicher: Wer sich in Quarantäne befindet, im Altenheim lebt oder ganz alleine ist, freut sich über einen wertvollen Augenblick liebevoller Zuwendung.

Johannes nennt sich die „Stimme, die in der Wüste ruft“. Wie seine Stimme hinweist, kann auch ich auf Christus hinweisen und die Liebe Gottes zu meinen Mitmenschen tragen. So wie es Gott in Christus vorgemacht hat: Er wird einfach Mensch und schenkt sich uns, allen Menschen.

Dieser Gedanke lässt mich nicht los. Das möchte ich nachmachen. Wenn ich selbst innerlich still werde und mich besinne und hellhörig bin für das Wort Gottes, kann ich es weitertragen. So bin auch ich ein helles Licht in dunklen Tagen und verschenke Freude und neue Hoffnung.

Einen gesegneten vierten Advent und friedvolle Weihnachten wünsche ich Ihnen.

