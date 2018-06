Anzeige

Wie spät es abends werde, hänge von vielen Faktoren ab. „Man weiß morgens ja nie, was an einem Tag passiert, es ist immer spannend“, berichtete Lin. Das sei – neben der Freude am Umgang mit Menschen und dem Interesse am Leben in der Stadt – auch ein Grund, warum er den Beruf ergriffen habe und warum es immer noch Spaß mache. Auch das wollten die Grundschüler wissen. „Und an wie vielen Tagen in der Woche arbeiten Sie?“ Die Antwort, dass es manchmal sieben Tage sind, erstaunte erst, war dann aber logisch: „Da ja auch montags eine Zeitung erscheint, müssen halt auch sonntags einige Leute arbeiten und oft samstags auf Termine gehen.“

Am liebsten schreiben

Was der Redakteur nicht so gerne mache, wollte einer wissen. Neben früh aufstehen seien es die Tage, die ausschließlich aus Planungs- und Organsationsarbeit bestehen und keine Zeit fürs Schreiben und Recherchieren bleibt. Denn das mache er nach wie vor am liebsten, sagte Lin. Und die gern gestellte Frage nach den Prominenten? Das sei bei einer Lokalzeitung zwar nicht so häufig der Fall, aber gerade in Schwetzingen und Hockenheim mit Schlossgarten, Konzerten und dem Motorsport komme da einiges zusammen. ali

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 14.06.2018