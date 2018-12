Mädchen (15) an die Brüste gegrapscht

Da sucht die Polizei dringend nach Zeugen: Denn ein 15-jähriges Mädchen wurde bereits am Montag Opfer einer sexuellen Belästigung. Die Polizei meldete den Übergriff erst gestern in ihrem Polizeibericht. Ein Unbekannter hatte das Mädchen umklammert und ihr dabei auch an die Brüste gefasst.

Die Jugendliche war am Montag gegen 16 Uhr zu Fuß im Bereich des Kurpfalzrings und der Kurfürstenstraße unterwegs, als sich der Mann von hinten näherte und sie an den Armen festhielt. Dabei fasste er ihr an die Brüste und versuchte auch mit einer Hand ihren Schritt zu berühren. Die 15-Jährige wehrte sich heftig gegen den Übergriff und flüchtete. Sie beschreibt den Täter als Mann mit dunkler Hautfarbe, er trug einen schwarzen Kapuzenpullover und weiße Turnschuhe. pol

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 07.12.2018