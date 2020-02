Mädels, ab in den Landtag!

Region.Der Schwetzinger Wahlkreisabgeordnete Daniel Born (SPD) bietet Mädchen ab 13 Jahren an, am bundesweiten „Girls Day“ am Donnerstag, 26. März, teilzunehmen. „Seit ich Abgeordneter bin, hat mein Büro jedes Jahr mitgemacht und wir haben immer tollen Zuspruch erfahren. Der ,Girls Day‘ ist einfach ein gutes Angebot, um die parlamentarische Arbeit im Landtag kennenzulernen“, erklärt der SPD-Politiker in einer Pressemitteilung.

Nach der Einführung in die Parlamentsarbeit durch den Besucherdienst im Landtag geht es in die Fraktionsräume der SPD am Schlossplatz mitten in der Stuttgarter Innenstadt. Dort nehmen die Teilnehmerinnen am Workshop „Mobilität und Verkehr von morgen aus Sicht der Jugend“ teil und besuchen die Sitzung des Arbeitskreises Umwelt, Klima und Energiewirtschaft. Ein Mittagessen mit der Landtagsabgeordneten Gabi Rolland steht ebenso auf dem Plan wie der Austausch mit der Fraktionsgeschäftsführerin. Abschließen wird der „Girls Day“ mit einem Blick hinter die Kulissen im Landtagsbüro von Daniel Born. Die An- und Abfahrt nach Stuttgart ist selbst zu organisieren. Die Teilnehmerinnenzahl ist begrenzt, eine schnelle Anmeldung wird empfohlen unter https://www.spd-landtag-bw.de/termine/girlsday/. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 12.02.2020