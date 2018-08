Männer reden, Frauen packen an

Frauenfußball

Zum Start an die Bergstraße

Drei Vereine aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung schicken in der kommenden Saison Frauen-mannschaften in den Fußball-Spielbetrieb. In der Landesliga Rhein-Neckar II beheimatet ist die Spvgg 06 Ketsch, die in Konkurrenz mit ...