Männer und ihre Leiden

„Als wir“ (Eugen Gerein, Jürgen List) sorgen für beste Unterhaltung. © Alswir

Wenn ein Programm den Titel „Männerschnupfen“ trägt, dann muss – zumindest Frau – grinsen. Natürlich wird jede auch noch so kleinste Erkrankung des Mannes ernst genommen, keine Frage! Wenn das Kopfweh (nach dem Kneipenbesuch am Vortag) zum angenommenen Hirntumor wird, ist das kein Schabernack, sondern ein Problem, das mit dem notwendigen Maß an Einfühlsamkeit angegangen werden muss.

„Was sie schon immer über Männer wissen wollten, sich aber nie getraut haben zu fragen. Erleben Sie spektakuläre Erkenntnisse und traurige Wahrheiten. Interessante Enthüllungen und Dinge, die besser im Verborgenen geblieben wären; alles über die ,Krone‘ der Schöpfung in Zeiten von Rollenwandel, Genderdebatte und der Frage, ab wann bin ich eigentlich alt?“ So umschreibt das Improtheater „Als wir“ sein Stück, mit dem es am Samstag, 20. Oktober, 20 Uhr, im Theater am Puls (TaP) gastiert. Eugen Gerein und Jürgen List improvisieren, am Piano wirkt Gerd Beier mit. Gerein und List zeigen in ihrem neuen Format die Komik und Tragik im Leben des Mannes. In gewohnt souveräner Art jonglieren sie dabei mit den Charakteren, Genres und Pointen. Ein Vergnügen – nicht nur für Frauen, sondern erst recht für Männer! zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 17.10.2018