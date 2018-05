Anzeige

Alexander Levental begleitet

Begleitet werden die Sänger am 10. Juni vom regional bekannten und geschätzten Alexander Levental am Flügel. Liederkranz-Tenor Heribert Kammerer wird das Programm mit berühmten Arien wie „Caro mio ben“ oder „O sole mio“ als Solist bereichern. Die Vorbereitungen befinden sich auf der Zielgeraden. Für die Sänger waren an Pfingsten und Ostern „Sängerferien“ deshalb Fehlanzeige. rie

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 29.05.2018