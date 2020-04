Märchen für Kinder nun online

Für Kinder und Jugendliche ist die aktuelle Situation mindestens genauso herausfordernd wie für ihre Eltern. Sie dürfen ihre Freunde nicht mehr sehen, müssen in ihren eigenen vier Wänden lernen und auch die Freizeitaktivitäten fallen aus. Kultur- und Sportveranstaltungen liegen auf Eis.

Viele Künstler haben sich deshalb die digitale Bühne zunutze gemacht. Für das jüngere Publikum will jetzt auch Theater-am-Puls-Intendant Joerg Steve Mohr die Kultur in das Wohn- oder Kinderzimmer bringen. In Kooperation mit der Stadt Schwetzingen gibt es schon seit fünf Jahren das Junge TaP, was theaterpädagogisch Konzepte unterstützt. „Ich finde, besonders für Kinder und Jugendliche gibt es davon zu wenig“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Deshalb soll es nun immer sonntags von 11 bis 16 Uhr ein digitales Programm auf der Internetseite des Theaters für Kinder geben.

Format schon bekannt

„Es wird Märchenstunden, Theaterstücke und Geschichten geben“, erklärt der Intendant. An diesem Sonntag, 5. April, startet das Projekt mit Samiya Bilgin, die das Märchen „der Froschkönig“ erzählt. „Im Anschluss gibt es auch eine Spielanleitung für die Mädchen und Jungen.“

Die Kinder kennen das Format „Es war einmal...“ schon aus dem Theater – „jetzt kommen wir damit zum Nachwuchs nach Hause“. Die Aufzeichnung von etwa einer Stunde ist auch nur sonntags für fünf Stunden abrufbar. „Es soll wie eine Theateraufführung sein, auf die man sich freuen kann“, sagt Mohr.

Das Angebot ist kostenlos, auf der Internetseite können Unterstützer ein Spendenticket zwischen 5 und 20 Euro kaufen, um die Arbeit zu honorieren und das Theater in dieser Zeit zu stärken. Das Programm sei noch nicht komplett festgesetzt. Allerdings weiß Mohr schon jetzt, dass am Sonntag, 12. April, die Schauspieler der KiTZ Theaterkumpanei das Stück „Albin und Lila“ mitbringen. Ein Stück über eine Freundschaft wie sie besser nicht sein kann. Nach einer Geschichte von Rafik Schami. Alles läuft prima auf dem Bauernhof.

Die Schweine suhlen sich in ihrer Pfütze, die Hühner scharren und picken. Aber nicht alle sind glücklich. Das Schwein „Albin“ ist unglücklich. Denn alles an ihm ist weiß – Rüssel, Schwarte und Ringelschwänzchen. Kein Schwein will mit „Quarkhaufen“ Albin spielen. Er freundet sich mit Lila, einem Huhn, das keine Eier mehr legen kann, an. Bald wird ihnen klar, wie wertvoll ihre Freundschaft ist – auch für die restlichen Tiere auf dem Bauernhof.

So müssen die Mädchen und Jungen auch in der aktuellen Zeit nicht auf ihre Lieblingsmärchen und Theaterstücke verzichten und können so ein Stück Normalität behalten – das ist zumindest der Wunsch von Intendant Mohr.

Info: Das digitale Angebot gibt’s unter www.theater-am-puls.de

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 03.04.2020