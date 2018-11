Märchenhafte Stunden

Die Vorbereitungen für das Adventskonzert der Stadtkapelle am Sonntag, 2. Dezember, um 17 Uhr in der St.-Pankratius-Kirche laufen auf Hochtouren. Um den Zuhörern einen ganz besonderen Hörgenuss zu bieten, legen die Musiker zusätzliche Probestunden und sogar ganze Probetage ein.

Die Idee eines Kirchenkonzerts hatte sich bereits vor zwei Jahren entwickelt, musste dann jedoch wegen der CD-Produktion, anderen Konzerten und aus organisatorischen Gründen zurückgestellt werden. Anfang des Jahres fiel dann aber die Entscheidung, in diesem Jahr endlich ein Kirchenkonzert zu geben, heißt es in einer Pressemitteilung des Musikvereins.

Nachdem die katholische Kirchengemeinde sich bereit erklärt hatte, die Pfarrkirche St. Pankratius als Lokation zur Verfügung zu stellen, war es an Dirigent Manuel Grund, das musikalische Programm und ein Motto auszuwählen. Mit Blick auf die Adventszeit will Grund die Zuhörer in die Welt der Märchen entführen und zum Träumen verleiten. Unter dem Motto „Erzähl mir was… märchenhafte Adventszeit“ stehen Stücke wie „Imagacy“, „Rapunzel“, „Merry goes around“ sowie die Filmmusik zu „Frozen“ auf dem Veranstaltungsprogramm. Erklärtes Ziel der Musiker ist es, die Besucher an dem Abend aus dem Alltag zu holen.

„Weihnachtsgutsel“ in CD-Form

Hinter den Musikern liegen bereits unzählige Stunden, in denen sie zu Hause die Partituren geübt und in vielen Satz- und gemeinsamen Kapellenproben das Zusammenspiel verbessert haben, bis daraus ein in sich stimmiger Klangkörper wurde. Der Weg dahin war nicht leicht, denn die anspruchsvollen Stücke brachten den einen oder anderen Musiker so manches Mal zum Verzweifeln. Aber Dirigent Grund hat es verstanden, jeden einzelnen „mitzunehmen“, Mut zu machen, zu motivieren und versicherte seinen Musikern von Anfang an, dass sie das schaffen werden.

Als Solist des Abends spielt Andrew Phelps auf der Trompete „Camille“ von André Waignein. Der 54-Jährige ist gelernter Instrumentenbauer und spielte über 20 Jahre in Kapellen der US-Armee. Er ist Instrumentallehrer des Vereins und seit drei Jahren Trompeter in der Stadtkapelle, in dieser Zeit faszinierte er schon des Öfteren das Publikum mit seinen Soli.

Der Musikverein verkauft am Konzertabend die CD der Stadtkapelle „Schwetzingen unerhört“ zu einem vergünstigten Preis. Damit bietet er die Gelegenheit, noch rechtzeitig vor Weihnachten ein besonderes Geschenk zu ergattern. hk

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 21.11.2018