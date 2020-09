Märchenoper feiert Premiere

Es war eine ausdrucksstarke Aufführung der Tourneeoper Mannheim im Palais Hirsch: „Bellas fabelhafte Reise“ (unser Foto) begeisterte große und kleine Zuschauer. Und am nächsten Sonntag, 27. September, geht’s weiter. Dann gibt es um 15 Uhr eine Premiere. Tanja Hamleh und ihr Team führen erstmals die Märchenoper „Es war einmal“ auf. Geeignet ist diese für Kinder ab fünf Jahren. Karten (14 Euro Erwachsene, 12 Euro Kinder plus Versand) gibt es unter der Nummer 0621/7 14 14 16, per E-Mail an info@tourneeoper-mannheim.de oder im Büro in der Duisburger Straße 24 in Schwetzingen. / sz

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 23.09.2020