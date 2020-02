Mäuse-Alarm bei den Senioren

Das närrische Dreigestirn der Fasnachtsparty bei den GRN-Senioren in der Bodelschwinghstraße besteht seit Jahren aus dem Duo „KaOs“ alias Karl Dittes und Oskar Hardung, einigen Hausangestellten nebst Pflegekräften sowie der Schwetzinger Carneval-Gesellschaft (SCG), die mit flotten Tanzbeiträgen der Garden sowie Büttenreden die Heimbewohner einige Stunden in die fünfte Jahreszeit entführen.

Karl Dittes und Oskar Hardung stimmten am Akkordeon und am Schlagzeug mit Partytiteln wie „Wer soll das bezahlen“ oder „Mein Hut der hat drei Ecken“ ein. Für ordentliche Lacher sorgten der Sketch „Ich möchte emol widder lach mit Oma und Opa“ und das fetzige „Froschtheater“ als Gemeinschaftsproduktion mit Ursula, Gerda, Petra, Andrea, Karin, Marion, Mariam und Andrea, die als lustige Frösche hinter einer durchlöcherten Leinwand Opernarien schmetterten. Nach dem graziösen „Schwanensee“-Auftritt der „Schlossgarten-Girls“ und einem unerwarteten Minnie- und Micky-Maus-Alarm übernahm die SCG das Geschehen. Die Aktiven und Elferräte hatten sogar „Ihre churfürstliche Durchlaucht“ im Gefolge. Nachdem die niedliche Minimäuse-Garde die Senioren verzückt und Tanzmariechen Lea Karl mit einem temporeichen Auftritt geglänzt hatten, erzählte Brigitte Schardt in der Bütt die lustige Geschichte „Nichts ist so treu wie ein alter Hut“. Er sehe zwar ein bissl zerschlissen aus, „aber er stammt halt noch aus der D-Mark-Zeit“, scherzte sie, bevor ein kräftiger Tusch vom Duo „KaOs“ erschallte. rie

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 24.02.2020