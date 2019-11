Mafia, Musik und Liebe

„Manche mögen’s heiß“ kennen viele als Film. In der romantischen Verwechslungskomödie von 1959 spielen Marilyn Monroe, Tony Curtis und Jack Lemmon die Hauptrollen. „Includo!“, die inklusive Theatergruppe des Vereins „Smile“ aus St. Leon-Rot bringt die Geschichte nach dem Drehbuch von Billy Wilder am Samstag, 23. November 2019, um 19 Uhr (Einlass 45 Minuten vor Beginn) auf die Bühne im Franz-Danzi-Saal im Kulturzentrum Schwetzingen, Mannheimer Straße 29.

Der Verein „Smile“ St. Leon-Rot – „Miteinander – Inklusion – Erleben“ setzt sich seit 17 Jahren für inklusive Entwicklungen ein und möchte die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen voranbringen, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Die inklusive Theatergruppe „Includo!“ des Vereins beschäftigt sich seit Jahren mit klassisches Stückes und bringt sie auf ihre Art auf die Bühne – so auch „Manche mögen’s heiß“. Hiermit schaffte es die Gruppe sogar ins Fernsehen und erhielt so Unterstützung: Über „Includo!“ wurde für die „Aktion Mensch“ ein Werbespot gedreht

Bedürfnisse in Mittelpunkt stellen

Die dritte Aufführung des neuen Stückes findet in Verbindung mit dem „Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung“ am 3. Dezember statt. Die Vereinten Nationen haben diesen Gedenk- und Aktionstag ausgerufen, damit durch Veranstaltungen zusammen mit Menschen mit Handicap deren Anliegen und Bedürfnisse in den Mittelpunkt gestellt werden. Für weitere Entwicklungen hin zu mehr sozialer, wirtschaftlicher und politischer Inklusion. Aus diesem Grund engagierte sich der Behindertenbeauftragte des Rhein-Neckar-Kreises, Patrick Alberti, für ein Gastspiel in Schwetzingen. Dafür stellt die Volkshochschule Schwetzingen in einer Kooperation den Franz-Danzi-Saal zur Verfügung.

16 junge und junggebliebene Menschen mit und ohne Handicap spielen, tanzen, singen zusammen in der Kriminalkomödie. Die Darsteller begeben sich in die 1920er Jahre der USA. Im Mittelpunkt steht die Mafia, die Musik und die Liebe. Zentrum des Geschehens ist ein Hotel in Miami, das sich zu einem ereignisreichen Ort entwickelt. Hier treffen die quirligen Musikerinnen einer Damenkapelle auf Millionäre und konkurrierende Mafiabanden aufeinander. Mittendrin die Musiker Joe und Jerry, die als wichtige Zeugen von der Mafia aus Chicago gejagt werden. Werden sie entkommen?

Musikalisch wird „Manche mögen’s heiß“ von einem inklusiven Ensemble der Musikschule Dielheim-Horrenberg begleitet. Die Gesamtleitung hat Claudia Gottuk-Brede inne. zg

Info: Eine Verlinkung zu den TV-Aufnahmen der Gruppe gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 14.11.2019