Anzeige

Klar und ausgeglichen

Unter dem Motto „Calme des nuits“ (Nächtliche Stille) machten die beiden Chöre auch die deutsch-französische Freundschaft spürbar und zeigten, dass Musik ein Ort der Verbrüderung und des Friedens ist, eine Brücke zwischen Menschen und Völkern. Die Botschaft wurde ob der meisterhaften Interpretation des Repertoires sehr eindrucksvoll vermittelt. Das Programm vereinte eine Chorliteratur französischer, deutscher und italienischer Komponisten, die von den Sängern in der jeweiligen Sprache dargeboten wurden. Die klare Artikulation, das ausgeglichene Klangbild und die feinen Abstimmungen in der Gestaltung, die aus einer fundierten Kenntnis der Musik verschiedener Länder und Epochen schöpft, begeisterten das Publikum. Den Anfang machte der Chorleiter mit „Notre Père“ und „Ubi Caritas“ vom französischen Komponisten Maurice Duruflé (1902 – 1986), dessen versöhnlich und tröstlich klingende Melodien eine elektrisierende Wirkung auf die Zuhörer ausübten. In „O salutaris“ von Jehan Alain (1911 – 1940) spürte er dem ihm zugrundeliegenden emotionalen Gehalt nach. Das fast überirdisch schön gesungene Abendlied „Bleib bei uns“ von Josef Rheinberger (1839 – 1901) beendete den ersten Zyklus, wo sich die Stimmen der beiden Chöre zu einem unerhörten Raffinement verbanden und als flirrende Klangwolke den Kirchenraum ausfüllten.

Anspruchsvoller Zyklus

Den zweiten Liederblock mit Kompositionen wie „Ubi caritas et amor“ von Olga Gjeilo (geboren 1978), „La, la, la je ne l’ose dire“ von Pierre Certon (1510 – 1572), „Calme des nuits“ von Camille Saint-Saëns (1835 – 1921) oder „Nicolette“ von Maurice Ravel (1875 – 1937) gestaltete der Gastchor aus Nancy mit ebenfalls wunderbar verinnerlicht strahlendem Klang und sorgte so für große Begeisterung in den Reihen der Zuhörer. Anschließend zeigte sich der Kammerchor „Quatro Forte“ dem anspruchsvollen Liederzyklus „Im Grünen“, „Frühzeitiger Frühling“ oder dem „Jagdlied“ von Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 – 1847) sowie „Der Schmid“ vorn Robert Schumann (1810 – 1856) ausgezeichnet gewachsen.

Hervorragend war der Wandel von der düsteren Stimmung des ersten Abschnitts zur Lebensfreude und Zuversicht in den nachfolgenden. Wunderbar haben die beiden Chöre im „Rosmarin“, „Der Falke“ und „Waldesnacht“ den schlichten und volkstümlichen Tonfall von Johannes Brahms (1833 – 1897) aufgenommen, um zum Schluss Lebenslust und sprühende Lebensfreude mit „Tanzen und springen“ von Hans Leo Hassler (1564 – 1612), „Amor Vittorioso“ von Giovanni Giacomo Gastoldi (1554 – 1609) sowie „Ola o che bon echo“ von Orlando di Lasso (1532 – 1594) zu besingen.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 14.05.2018