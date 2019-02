Maier-Kuhn fordert Sozialticket für alle

© Ober

Bei der SPD-Arbeitsgemeinschaft 60 plus berichtete Monika Maier-Kuhn über ihre Erfahrung als Kreisrätin. „Wir wollen uns weiter für einen bürgernahen und gemeindefreundlichen Rhein-Neckar-Kreis einsetzen“, betonte die Schwetzingerin am Anfang ihres Vortrages.

Allein 260 Millionen Euro an Kreisumlageaufkommen erhält der Rhein-Neckar-Kreis von den Gemeinden. Im neuen Kernhaushalt hätte man aber eine Neuverschuldung von 70 Millionen Euro zu verzeichnen. Liquide Mittel seien davon 35,3 Millionen Euro. „Die SPD im Kreis steht für angemessene Abfallgebühren und geringe finanzielle Umlagen aus den Gemeinden“, betonte sie. „Wir kümmern uns um die Bürger aller Gemeinden und brauchen dafür auch die Unterstützung aus allen Gemeinden“, sagte Maier-Kuhn. So hätte man wichtige Pflichtaufgaben zu erledigen und dafür zu sorgen, dass Krankenhäuser, Schulen und Abfallwirtschaft „funktionieren“. Allein die Schulsanierung und der Ausbau hätte bei der Louise-Otto-Peters-Schule 11 Millionen Euro, bei der Comenius-Schule 8 Millionen Euro und in der Ehrart-Schott-Schule 6 Millionen Euro gekostet. „In der SPD-Fraktion sitzen engagierte Frauen und Männer,“ berichtete sie. Die 20 Forderungen aus dem Jahre 2014 seien im Wesentlichen abgearbeitet. „Das beginnt bei den Programmen für Langzeitarbeitslose, wie etwa das Beschäftigungsprojekt im Landratsamt und führt über die Unterstützung für Pflegestützpunkte und die Anregung für einen Kreis-Seniorenplan“.

„Und wir brennen darauf, hieran weiterzuarbeiten“, leitete die Kreisrätin zum Wahlprogramm über. Der Kampf für ein Sozialticket, um eine Begrenzung der Kreisumlage und der Abfallgebühren sowie um Umwelt-Maßnahmen sei wichtig. Viele Senioren fragten sich, warum sie so wenig über die Arbeit des Kreistages in den Medien lesen: „Wir wüssten gerne, was mit unserem Steuergeld passiert“, regte Wolfgang Netzer an. Die Kreisrätin nahm den Hinweis mit in die Fraktion, damit die Pressearbeit „intensiviert wird“. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 11.02.2019