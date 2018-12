Maier-Kuhn und Müller wollen auf Spitzenplätze

Kreis.Auf ihrer Mitgliederversammlung wählte die SPD Schwetzingen zehn Delegierte für die Nominierungskonferenz der Kreistagskandidaten in Brühl. Am 16. Januar werden in der dortigen Ratsstube die Kandidaten vorgestellt und eine Liste für die Wahl am 26. Mai abgestimmt. Den Spitzenplatz auf der SPD-Liste soll der bisherige Fraktionsvorsitzende und Brühler Bürgermeister Dr. Ralf Göck bekommen.

Stadtrat Simon Abraham würdigte die Arbeit der Kreisräte in den letzten Jahren. Für viele Bürger finde die Arbeit des Kreistages mehr im Verborgenen statt und werde oft nur „unter dem Radar“ wahrgenommen, bemängelt er. „Für die lokalen Zeitungen stünden mehr die politischen Entscheidungen der Gemeinden im Vordergrund, da falle der Kreistag mal hinten runter“, so Abraham.

Damit aber die Genossen einen Einblick in die Arbeit der SPD-Kreistagfraktion bekommen, erklärte Kreisrätin Monika Maier-Kuhn die Schwerpunkte ihrer politischen Tätigkeit. So unterstützt die SPD-Kreistagsfraktion die Planung zur neuen AVR-Bioabfallvergärung. Damit könnten Gas und Strom erzeugt und der aufbereitete Biomüll könne als Dünger verkauft werden. Weiterhin fordere die SPD im Kreis die Einführung eines Sozialtickets im ÖPNV. Dies würde aber schon länger von den anderen Parteien blockiert, kritisiert Maier-Kuhn.

Tagesmütter entlastet

Die SPD-Fraktion unterstütze die Kindertagespflege und den Ausbau des Radwegenetzes entlang der Straßen L 597 und L 630. Bei der Kindertagespflege handele es sich um eine landesweit einmalige Förderung. „Wir haben es auf Antrag der SPD und der CDU im Kreistag geschafft, dass Tagesmütter rückwirkend mehr Geld erhalten werden“, so Maier-Kuhn weiter.

Leider musste die Kreisrätin auch schlechte Nachrichten überbringen. „Wir haben der jetzigen Abfallgebührenerhöhung um bis zu 20 Prozent nicht zugestimmt“, beklagt die Kreisrätin die trotzdem getroffene Entscheidung. Eine Erhöhung sei vehement von der SPD-Fraktion abgelehnt worden, aber die Mehrheit im Kreistag habe zugestimmt. „Für die Bürger ist das neben den hohen Mieten ein weiterer Nackenschlag“, sagt Monika Maier-Kuhn. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 14.12.2018