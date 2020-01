„Major Tom“ im roten Anzug

Es schien, als hätten viele Menschen in Schwetzingen auf diesen Auftritt gewartet. Die Wollfabrik brodelte jedenfalls beinah vor Vorfreude auf den ersten Auftritt von „The News“ im neuen Jahr 2020. Und diesem Brodeln entsprechend, zündete die Tuesday-Night-Formation ein zutiefst beeindruckendes musikalisches Brillantfeuerwerk. Klug gewählt war dabei das Thema „Unsterbliche Legenden“, mit dem sich die Truppe rund um die beiden Sänger Kolinda und Dominik Steegmüller von David Bowie, Toto und Billy Joel über Paul Simon und Whitney Houston bis Queen und Prince den ganz Großen im Musikgeschäft widmeten.

Und genau darüber geriet der Abend in der Wollfabrik zum ausgelassenen Fest. Mehr als sonst wurde jedenfalls getanzt. Die Rhythmen rund um Songs wie „Rosanna“, „I’m every woman“, „Don’t stop me now“, „You can call me Al“ oder „Let’s go crazy“ verfehlten ihre Wirkung nicht einen Moment. Wobei dort auch noch die Wirkung der Interpreten hinzugezählt werden muss. Neben den beiden Sängern Kolinda und Steegmüller und den Musikern Stephan Ullmann (Gitarre), Ralph Goedecke (Klavier), Michael Fischer (Percussion), Sascha Neuhardt (Bass) und Michael Germer (Schlagzeug), lösten vor allem die beiden Gastsänger Tess Smith und Michael „Michon“ Deiml wahre Begeisterungsstürme aus. Die Fieberkurve der Wollfabrik stieg jedenfalls unaufhörlich.

Unvergessliche Tina-Turner-Show

Tess mit ihrer unnachahmlichen Tina-Turner-Show und Deiml im roten Anzug für David Bowies „Major Tom“ hatten entfesselnde Wirkung. Für nicht wenige der Besucher schien es die eigentliche Silvesterparty zu sein. Nun, so Verena Beier, könne das Jahr 2020 wirklich kommen. Für sie und viele andere war die Nacht eine Art Frischzellenkur. Wenn Musik tatsächlich Seele und Körper stärken, verließen am vergangenen Dienstag spät in der Nacht viele Kraftpakete die Wollfabrik.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 23.01.2020