Mal ganz blind im Unterricht

„School 21 – socially and digitally yours“ ist das Motto des länderübergreifenden „Erasmus+“-Projekts. Es geht also übersetzt um soziale und digitale Schulprojekte, die benachteiligten Menschen helfen. Das dritte internationale Treffen fand nun in Lugoj in Rumänien statt, an dem sieben Schülerinnen des Hebel-Gymnasiums mit den Begleitlehrern Silvana Huber und Carsten Abbe teilgenommen haben.

Nachdem beim ersten Zusammenkommen in Schwetzingen die Themen Flüchtlinge und Armut im Vordergrund standen, wurde beim zweiten Treffen in Polen das Thema „Menschen mit geistiger Behinderung“ bearbeitet. Jetzt in Rumänien war das zentrale Thema „Menschen mit körperlicher Behinderung“. So durften die Schülerinnen zum Beispiel in transnationalen Teams (Polen, Rumänien, Ungarn, Tschechien und Deutschland) in einem Wettbewerb in den Disziplinen Basketball und Tischtennis gegen Mitglieder der AHF (Vereinigung körperlich behinderter Menschen) antreten und über deren sportliche Fähigkeiten staunen. Das Kräftemessen stand unter dem Leitspruch „Alle unterschiedlich und doch alle gleich“.

Beim Besuch der IRIS Special Highschool, einer Schule für sehbehinderte Kinder, erhielten die internationalen Gäste mit verbundenen Augen einen Einblick in das Erlernen der Blindenschrift. Ebenso spannend war der Vortrag eines jungen Wissenschaftlers zum Thema Neurostimulation bei Menschen mit Sehbehinderungen und der Besuch eines der Universität angeschlossenen Instituts. Dort führte ein Wissenschaftler, dessen Vater im Rollstuhl sitzt, den Prototypen eines selbst entworfenen Exoskeletts vor. Dieses soll in Zukunft gelähmten Menschen das Laufen ermöglichen und damit deutlich deren Lebensqualität erhöhen.

Insgesamt war dieses Training innerhalb des Erasmus-Programms erneut, wie schon die Treffen in Schwetzingen und in Polen, eine ungewöhnlich lehrreiche und unvergessliche Erfahrung, bei der nicht zuletzt auch internationale Freundschaften geknüpft wurden. bs

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 08.01.2019