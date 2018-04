Mal kostenlos baden gehen

Anzeige

Tags drauf, am Sonntag, 29. April, gibt’s wieder den beliebten „Schwetzinger Bellathlon“ unter weltmeisterlicher Anleitung: Schwimmen, Radfahren, Kajak und Laufen – Quadrathlon ist eine anspruchsvolle Sportart und gleichzeitig die große Leidenschaft von Lisa und Stefan Teichert.

Zum Freibad-Saisonstart lädt das international hochdekorierte Sportlerehepaar aus Eppelheim in Kooperation mit dem Bellamar zu der ganz speziell aufs Freibad zugeschnittenen Variante ein. Ohne die Disziplin Radfahren, denn die würde den gepflegten Bellamar-Rasen doch allzu sehr in Mitleidenschaft ziehen. Der „Schwetzinger Bellathlon“ ist für alle Altersklassen, Hobbysportler und Menschen offen, die eine etwas andere Herausforderung suchen.

Schwimmen, paddeln, laufen

Wer sich also fit fühlt und seine sportlichen Fähigkeiten unter weltmeisterlicher Anleitung testen möchte, der ist willkommen. Verbunden mit dem entsprechenden „Fun-Faktor“, versteht sich. „Es geht los um 14 Uhr, Treffpunkt ist der Bademeister-Stützpunkt im Bellamar-Freibad.

Starten können Männer, Frauen und Kinder ab acht Jahren. Wir haben kurze Strecken ausgesucht, die wirklich für jedermann machbar sind“, sagt Lisa. Stefan erklärt den Wettkampfmodus. „Es geht los mit schwimmen, dann paddeln im Kajak, danach laufen durch das gesamte Freibadgelände. Gemessen wird die Gesamtzeit inklusive Umziehen in den dafür vorgesehen Wechselzonen.“

Damit die Organisatoren frühzeitig wissen, mit wie vielen Teilnehmern zu rechnen ist, wird um Anmeldungen gebeten, die ab sofort unter der E-Mail-Adresse info@bellamar-schwetzingen.de angenommen werden. Einfach am Sonntag, 29. April, vor 14 Uhr im Freibad vorbeikommen und mitmachen geht natürlich auch.

Ein Badetag „fer umme“

Nachdem in den beiden Betreibergemeinden Schwetzingen und Oftersheim Anträge von Kommunalpolitikern gestellt wurden, die Einwohner einmal im Jahr das Bad kostenfrei nutzen zu lassen, hat man sich im interkommunalen Schwimmbadausschuss darauf verständigt, dies umzusetzen. „Wir freuen uns, allen Schwetzingern und Oftersheimern einen Gratis-Badetag schenken zu dürfen“, informiert Dieter Scholl. Am Montag, 30. April, geht’s also für alle Schwetzinger und Oftersheimer „fer umme“ ins Hallenbad oder Freibad. Damit will man ein sympathisches Zeichen setzen und quasi Dankeschön sagen.

Jetzt schon Saisonkarte kaufen

Ab sofort bietet das Bellamar übrigens wieder einen gerne in Anspruch genommenen Service für die zahlreichen Saisonkarten-Interessenten an. Zu den Öffnungszeiten besteht die Möglichkeit, jetzt seine Dauerkarte für die anstehende Open-Air-Saison 2018 an der Kasse zu erwerben. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 21.04.2018