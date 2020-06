Malaktion für Kinder

„Wer macht mit bei der Johanni-Ausstellung in der Evangelischen Stadtkirche?“, fragt die Gemeindediakonin Margit Rothe.

Anlässlich des Johannitages am 24. Juni, an dem an Johannes den Täufer gedacht wird, hat sie ein Kindergottesdienst-Video produziert, das auf dem Youtube-Kanal der evangelischen Kirchengemeinde „ekischwetzingen“ abzurufen ist (wir berichteten). Damit verbunden ist eine Mal- und Bastelaktion für Kinder: Alle Bilder und Kunstwerke rund ums Thema „Johanni“, die bis zum 30. Juni im Evangelischen Pfarramt, Mannheimer Straße 34, eintreffen (per Briefkasten, persönlich oder per E-Mail an schwetzingen@kbz.ekiba.de), fließen in eine Ausstellung ein, die im Juli in der Stadtkirche zu sehen sein wird. Außerdem wartet auf alle Künstler, die ihre Kontaktdaten angeben, ein Dankeschön. Inhaltliche Ideen zum Gestalten der Bilder finden sich im Video. In der Ausstellung veröffentlicht werden Vornamen und Alter. mr/zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 24.06.2020