Maloussidis an der Spitze

Eine große Zahl von Mitgliedern der Schwetzinger Carneval-Gesellschaft (SCG) konnte der Vorsitzende Peter Lemke zur Hauptversammlung in der Narrenstube im Bassermannhaus begrüßen. Dabei wurde unter anderem Dr. Hans-Joachim Förster gedacht, der langjährige SCG-Präsident starb zwei Tage vor der Versammlung. Die Trauerfeier für ihn ist am Donnerstag, 16. Mai, um 14 Uhr in der evangelischen

...